أخبار مصر | مدبولي ووزير السياحة الآثار يفتتحان متحف الغردقة

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر البحر الأحمر، اليوم السبت، متحف الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وشهد الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، و12 من سفراء وقناصل دول العالم، مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور ميسرة عبد الله، أستاذة علم الآثار وعضو لجنة العرض المتحفي، والدكتور محمود مبروك، عضو لجنة العرض المتحفي، وعدد كبير من وسائل الإعلام.

كما شهده أيضًا سفير دولة اليابان، وسفير دولة صربيا، وسفير دولة جورجيا، والمستشار الثقافي البلجيكي، وسفير دولة استراليا، و 12 سفيرًا آخر.

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وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن متحف الغردقة هو الأول من نوعه الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو ما يعمل على تكامل العمل ما بين القطاعين العام والخاص.

ومن ناحيته قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها الوزارة لأول مرة بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف.

وفي السياق ذاته، قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف: إن عدد قطع المتحف تصل إلى 2500 قطعة، وسيناريو العرض المتحفي للمتحف يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، وكذلك يعرض للأدوات التي استخدمها المصري القديم في حياته اليومية، كالزينة والطبخ.