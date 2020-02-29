أخبار مصر | عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تصريح مهم لمصطفى بكري بشأن المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي: إنه سأل مصادرا موثوقة ومقربة من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، ووزير الدفاع الأسبق، عن صحة الشائعات التي تتردد حول وفاة المشير.

وأضاف "بكري"، في تصريحات له عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، أن المصادر نفت وفاة المشير، داعيا الله عز وجل أن يحفظ المشير طنطاوي.

ووصف "بكري" المشير طنطاوي، بالقائد الوطني الجسور والقائد الفذ الذي حمي البلاد من الفوضي والانهيار في واحد من أخطر فترات التاريخ المعاصر وتحمل مسئولية، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنوء عن حملها الجبال.