شكرا لقرائتكم خبر عن «العاصمة الإدارية» و«العلمين الجديدة» و«المنصورة الجديدة» في «هذي مصر» بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «هذي مصر»، افتتح الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري للنادي المصري بالعين، وأسامة حمدي، قنصل مصر بأبوظبي، والمهندس محمد سعيد الداشر، نائب الرئيس الفخري للنادي المصري المعرض العقاري المصري، في دورته الثانية عشر، بحضور 16 شركة عقارية مصرية.

وأبدى بن طحنون إعجابه بالمعرض العقاري المصري، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين على الاستثمار في مصر، فضلا عن تنوع المشروعات المطروحة فيه، لتناسب جميع الشرائح، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز المعرض في دورته الحالية، هو تواجد أماكن متنوعة للاستثمار، منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، بجانب مشروعات متنوعة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والمدن القديمة مثل مدينة نصر، علاوة على الساحل الشمالى والإسكندرية.

وأوضح أن الشركات المتواجدة بالمعرض في دورته الحالية، تقدم عددا من المشروعات السكنية والسياحية والتجارية، الجاهزة للتسليم الفوري عند التعاقد، مع تقديم امتيازات وتسهيلات في السداد تصل إلى 5 سنوات.

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وقال أسامة حمدي، القنصل المصري بأبوظبى، إن الدورة الثانية عشر للمعرض العقاري، تتميز بتعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض، إضافة إلى التشجيع على الاستثمار والاستفادة من خصم الشركات وتسهيلات السداد المطروحة بالمعرض، فضلا عن المناطق الجديدة التي يتم طرحها لأول مرة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وأكد إسلام برهان، المدير التنفيذى، لشركة النيروز لتنظيم المعارض، أن القطاع العقارى لا يزال «الملاذ الآمن» والحصان الرابح، لأن هناك طلبا حقيقيا على العقار في مصر بالمقارنة بأى سوق عقارية أخرى، لافتا إلى أن الدورة السابقة حققت الشركات أعلى نسبة مبيعات في معرض عقارى خارج القاهرة.

وأشار إلى أن أبرز الشركات المشاركة في المعرض، آكام للتطوير والتنمية العقارية والسياحية، والعروبة مصر للإنشاء والتعمير، والديوان العقارية، والمصرية للهندسة والمقاولات (إيجي جاب)، والعاصمة للمقاولات والاستثمار العقاري، ولافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير العمراني، وبورتو جروب، وريل ماركتينج، ورويال للاستثمار العقاري، والمعادي هايتس للإسكان والتنمية العمرانية، ولاسيرينا جروب، وإيجي ماستر.

وقال هيثم برهان، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن المشروعات القومية الكبرى، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع، استطاعت أن تحدث طفرة حقيقة في الاقتصاد المصرى، وتجبر المجتمع الدولى على تغيير وجهة نظره حول الاقتصاد المصرى، موضحا أن المعرض يقدم فرصا متنوعة لكافة الفئات التي ترغب في الاستثمار في العقار، وخاصة من المصريين المقيمين في الخارج.

وأضاف برهان :«تشارك الشركات بنحو 100 مشروعا عقاريا، لجلب فرص استثمار حقيقية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي يتوافق مع كل المستويات والشرائح المجتمعية»، موضحًا أن بعض الشركات قدمت خصومات وصلت إلى 20% من قيمة الوحدات، بجانب عروض التمويل العقاري من بنك مصر، راعى المعرض.

افتتاح المعرض العقاري المصري

افتتاح المعرض العقاري المصري