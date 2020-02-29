شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى الحوار» تطالب مفوضية شؤون اللاجئين بالتدخل لمنع طرد السوريين من تركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ما يقوم به النظام التركي من عمليات طرد للاجئين السوريين باتجاه أوروبا، والتي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضمن إجراءات الضغط على أوروبا بعد مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي في شمال سوريا.

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واعتبر الملتقى، في بيان له، السبت، قيام النظام التركي بطرد اللاجئين باتجاه الحدود اليونانية انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام ١٩٥١، والتي تمنع دول اللجوء من طرد أو تعريض حياة اللاجىء للخطر، وهو أمر مؤكد حدوثه عند توجه اللاجئين للحدود اليونانية.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية الدولية تنص على عدم جواز إعادة اللاجئين وحظر الطرد أو الرد ـ إلى بلد يخشى أو تخشى فيه من التعرض للاضطهاد، وعدم إرغامهم على التوجه إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

ولفت البيان إلى أن تصرفات النظام التركي تؤكد أن ملف اللاجئين في تركيا لم يكن سوى ورقة سياسية لابتزاز أوروبا لتحقيق مصالح ضيقه للرئيس التركي، وهو ما يستدعي تحرك عاجل من مفوضية شؤون اللاجئين لانقاذ اللاجئين السوريين من مأساة إنسانية على حدود أوروبا، وأدانه ما يقوم النظام التركي من جرائم ضد الإنسانية وإعلان تركيا دولة غير مؤهلة لاستقبال اللاجئين لانتهاكها مواد الاتفاقية الدولية وتعريض حياة اللاجئين للخطر.