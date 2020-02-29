شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرًا الثقافة والسياحة والآثار ومحافظ قنا يطلقوا فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أمام أحد رموز أعرق الحضارات الإنسانية ومع غروب شمس الجمعة 28 فبراير، أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة ميلاد أحدث التظاهرات على خارطة الثقافة المصرية حيث انطلقت فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا.

وذلك بحضور الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وما يزيد على 8000 آلاف مشاهد من أبناء وأهالي محافظة قنا.

وخلال الإفتتاح قالت «عبدالدايم» إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية 2020 عاما للثقافة والوعى جاء تجسيدا للإيمان بدور القوى الناعمة في بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان وتطوير المجتمع.

وتابعت أنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أتى مهرجان دندرة للموسيقى والغناء كأول مهرجان في محافظة قنا معبرا عن توجهات الدولة للاهتمام بالجنوب وتحقيق العدالة الثقافية من خلال نقل الفنون الجادة والهادفة إلى الصعيد لمواجهة كافة أشكال التعصب والتطرف.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه مع ميلاد مهرجان دندرة اكتسبت الثقافة المصرية سلاحًا جديدا انضم إلى قوتها الضاربة في معركتها ضد الابتذال ليتأكد أن الثقافة والفنون أحد العناصر الهامة لاستكمال عملية التنمية، وأشارت أنه منذ آلاف السنين شيد المصريون القدماء حضارة خالدة أبهرت شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها، وضمت مفرداتها الوان إبداعية ملهمة تكونت من العلوم والعمارة والفنون والثقافة لتعبر عن طبيعة الهوية المصرية المتميزة وتعطي السبق لأبنائها على مر الأزمان وتثبت أن الإبداع مفتاح الحياة وسر التطور والتقدم.

وأكدت أن الثقافة تواصل إطلاق رسالتها الداعية إلى إعلاء القيم النبيلة والتمسك بالمبادئ السامية من خلال ايقاد شعلة جديدة للتنوير في جنوب مصر، ووجهت الشكر للدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار واللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى على الدعم والمساندة التي تم تقديمها لإقامة المهرجان، كما وجهت التحية لكل من شارك وساهم في تنظيم واقامة الفعاليات.

وعبر عناني عن سعادته بتواجد حشد ضخم من أهالى محافظة قنا وفى موقع اثرى يعد من أجمل المعابد في الصعيد حتى يتعرفوا على آثار وطنهم ويطلعون على الفنون الراقية التي تقدمها الثقافة المصرية، وأضاف أن المهرجان نواة لسلسة من الانشطة الثقافية والفنية تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة بمختلف الأماكن الأثرية باعتبار الإبداع جزء من الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح «الداودي» أن مهرجان اليوم يعزز عشق الوطن على أرض مصر وينشر عبقريته الفنية ليؤكد للعالم أن الأمة التي شيدت حضارة قديمة خالدة قادرة على بناء مستقبل جديد، وعبر عن سعادته بإقامة أول مهرجان موسيقى غنائي بقنا في أحضان معبددندرة التاريخي.

من جانبه قال الدكتور مجدي صابر إن الأوبرا المصرية تظل منارة الإبداع ومركزاً للإشعاع الحضارى الذي يغمر بنوره مختلف أنحاء مصر، واليوم ونحن نطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء ومن أمام أحد صروح الحضارة المصرية العريقة التي أضاءت التاريخ الإنسانى وفى ليلة استثنائية تتوج جهود وزارة الثقافة في نشر الوعي والفنون الرفيعة والهادفة بقلب صعيد مصر نفخر جميعاً بانطلاق فعاليات المهرجان، وتوجه بالشكر لوزيرى الثقافة والسياحة والآثار ومحافظ قنا وكل من ساهم في رسم البسمة على وجه أبناء وأهل الصعيد.

وكان الاحتفال بإطلاق المهرجان قد شمل افتتاح معرضا للكتاب اختار الراحل عبدالرحمن الأبنودي شخصية له بنادى فتيات قنا إلى جانب معرضا للفنون التشكيلية والمنتجات اليدوية من ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة بكلية التربية النوعية جامعة جنوب الوادى وفتيات وسيدات قنا، وبساحة معبددندرة قدمت فرقتي الأقصر وقنا للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الفلكلورية تلاهما الحفل الفني حيث قدم فريق بلاك تيما مختارات من أعماله الخاصة التي تخاطب وجدان الشباب والأجيال الجديدة، وبعده تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الموسيقار عمرو سليم وفرقته بباقة من أعماله الجماهيرية التي قدمها على مدار مشواره الفني.