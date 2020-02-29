شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعمهما لمرض السرطان بالأقصر.. تعرف على قصة الشقيقتين «تريزا» و«باربرا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الأميرتان «تريزا وباربرا كلارك»، شقيقتان، قدمتا من مدينة برمنجهام ببريطانيا تبلغان من العمر 47 عاماً، قررتا العيش بمدينة الأقصر وبالتحديد في مدينة العوامية بالقرب من معابد ملوك وملكات الفرعنة، سحرتهم المدينة الأثرية قلوبهم بعد أول زيارة سياحية لها عام 1992، حيث اقروا العيش والإقامة بها للأبد، حيث قدمتا العديد من الأعمال الخيرية.

ويستعرض «المصري اليوم» أبرز الأعمال التي قامتا بها.

1_ باربرا وتريزا ينتشلا قطط وكلاب من فقر الشوارع.

استضافتا عددًا كبيرًا من الكلاب والقطط من مستنقع الشوارع المعرضة للموت وتبنتا تربيتها وتقديم لهم العلاج في مستشفى مخصص للحيوانات، حيث بلغ عددهم 51 قطة وكلبين، وخصصتا مبلغاً ماليا لإطعام وعلاج تلك الحيوانات.

2_ إعداد موائد الرحمن لذوي الهمم خلال شهر رمضان.

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قامتا بمشاركة جمعية الأورمان الخيرية في تحقيق أغراضها الإنسانية خلال شهر رمضان، حيث قامتا بخدمة الصائمين من ذوى المرضى والمترددين على مستشفى الأقصر الدولي وحرصتا على مشاركة الصائمين فرحتهم، وتوزيع الوجبات والمشروبات وتنظيم عدد 250 صائم بطريقة حضارية.

باربرا، سائحة إنجليزية تساهم في إعداد «مائدة الرحمن» لإفطار الصائمين في الأقصر - صورة أرشيفية

باربرا، سائحة إنجليزية تساهم في إعداد «مائدة الرحمن» لإفطار الصائمين في الأقصر - صورة أرشيفية

باربرا، سائحة إنجليزية تساهم في إعداد «مائدة الرحمن» لإفطار الصائمين في الأقصر - صورة أرشيفية

3_ الترويج لمدينة الأقصر وجلب الأجانب لها.

استخدمتا وسائل التواصل الاجتماعي في الدعايا والترويج للأقصر، حيث تعتبرا ذلك واجب نحو المدينة التي تحتويهما مقابل عشقهم لها، وبالفعل الكثير من أصدقائهم في أوربا زاروا الأقصر بعد أن شاهدوا شغفاً في أعينهم تجاه الاقصر، ويحاولون دائما برز الإيجابيات الخاصة المتعلقة بالأمن، ويروجوا بعض وسائل الإعلام الغربية أن الأقصر غير آمنة.

4_ دعم مرض السرطان وحلق رأسيهما.

أطلقت الشقيقتان البريطانيتان، مبادرة جديدة لدعم مرض السرطان بمستشفى الأقصر برفقة مجموعة من الأجانب المقيمين بمحافظات جنوب الصعيد والعديد من أبناء الأقصر المحبين للعمل الخيرى، حيث حلقتا رأسيهما لدعم صديق حميم لديهم بدأ جرعات العلاج الكيماوى داخل المستشفى وكذلك دعماً لباقر المرضى في المستشفىوالذين يتلقون العلاج داخل الأقسام المختلفة ويتساقط شعرهم خلال تلقى جرعات العلاج الكيماوى.

وأعجب الكثير من المواطنين بالدعم المقدم من جانب البريطانيتان، «باربرا وتريزا» بالمشاركة في إعداد موائد الرحمن وتربية الحيوانات ودعم القضاء على مرض السرطان، وحبهم لأبناء مصر وأرتداء الحجاب المصري الأصيل في جميع المناسبات، لذلك لم يقل حب الصغير قبل الكبير لهم.

(نشر هذا الموضوع بالتعاون مع مركز تدريب المصري اليوم)