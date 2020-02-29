شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي في منطقة الساعة شرق الإسكندرية.. وتدخل عاجل من «الحي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع هبوط أرضي مفاجئ بشارع ممر النخيل بمنطقة الساعة بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية، السبت، وذلك دون حدوث إصابات أو تأثير على حركة المرور. فيما سارع حى المنتزة بوضع الحواجز بالموقع للحفاظ على سلامة المارة لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي أمام العقار 38 نهاية شارع ممر النخيل بمنطقة الساعة، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ. وقال حمدي عبدالعليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إن مسؤولي شركة الصرف الصحي أجروا معاينة لموقع الهبوط، تمهيدا لبدء الإصلاح والردم والرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق.

وأضاف رئيس حي المنتزه أول، في تصريح له، اليوم السبت، أنه تم وضع حواجز خشبية بموقع الهبوط، مؤكدا أن الهبوط لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو أضرار بالعقارات المجاورة له.

هبوط أرضى في منطقة الساعة شرق الإسكندرية