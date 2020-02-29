شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 5 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«التخابر مع دولة أجنبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة المتهم أحمد الحسني، بالسجن 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التخابر مع دولة أجنبية».

كانت محكمة جنايات القاهرة في 28 أبريل 2010، أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، كما قضت بالسجن لمدة تتراوح بين 25 عامًا و6 أشهر، للمتهمين في قضية الخلية الإرهابية التابعة لحزب الله اللبناني، والتي تضم 26 متهمًا، تم إلقاء القبض على 22 منهم، أواخر نوفمبر عام 2008.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم التخطيط للقيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية، وتحديدًا ضد السفن والبوارج العابرة بقناة السويس والسائحين الأجانب والمنشآت السياحية، وكذلك الانضمام لجماعة غير مشروعة وحيازة مفرقعات، والتزوير في الأوراق الرسمية.