شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالمنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بحادث تصادم «توك توك» بسيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي الذي يربط الصحراوي الشرقي بالغربي أمام قرية ألقيس، أدى إلى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين. تم نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى بني مزار العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

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