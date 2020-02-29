شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للآثار» يشرح مكونات متحف الغردقة لـ17 سفيرًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن متحف الغردقة تجربة متميزة لوزارة السياحة والآثار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يضم المتحف مجموعة غاية في الجمال، وطريقة عرض مبهرة ويمثل إضافة قوية للمتاحف المصرية.

ورافق وزيري ١٧ سفيرا وقنصلا أجنبيا لشرح مكونات متحف الغردقة قبل لحظات من قيام رئيس الوزراء بافتتاحه، اليوم، السبت.

وأشار إلى أن مبنى المتحف تم تجهيزه بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الإرشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة، بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف مع إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.

«وزيري» يرافق ١٧ سفيرا لشرح مكونات متحف الغردقة

«وزيري» يرافق ١٧ سفيرا لشرح مكونات متحف الغردقة

«وزيري» يرافق ١٧ سفيرا لشرح مكونات متحف الغردقة