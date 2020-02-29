شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: الإجراءات المطبقة بالحجر الصحي في المطارات على أعلى مستويات الدقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يتم من إجراءات بمناطق الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية تتم على أعلى مستوى من الدقة والشفافية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة اكتشفت حالتين لسائحين أجانب بمدينة الغردقة مشتبه بهما في الكورونا، وتم الكشف عليهم، وأثبتت التحاليل أنها سلبية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تفقده الحجر الصحي بمطار الغردقة، أن هناك إجراءات وقائية في جميع المحافظات المصرية، مطالبًا بعدم السماع للشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم إنشاء مستشفيات على غرار مستشفى النجيلة بجميع المحافظات المصرية كإجراء احترازي.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفقد، صباح اليوم، السبت، الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي المتخذة بمطار الغردقة، فور وصوله للمطار ضمن جولته بمدينة الغردقة، ورافق رئيس الوزراء وزيرا الطيران وقطاع الأعمال، وكان في استقبال رئيس الوزراء، اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر. ومن المقرر أن يفتتح رئيس الوزراء، بعد ظهر اليوم متحف الغردقة.