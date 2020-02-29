شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن مبادرة وزارة الاتصالات للعثور على «الأطفال المفقودين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة جديدة للعثور على الأطفال المفقودين، تعتمد على التطور التكنولوجي، باستخدام تقنيات التعرف على الوجه والتعلم العميق والمطابقة بين الصور التي يتم اتخاذها للأطفال في الملاجئ والصور التي يتم إدخالها للنظام من قبل أهالي الأطفال المفقودين.

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وقالت الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذه المبادرة تعمل من خلال إنشاء بوابة عبر الإنترنت تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي، وتحتوي تلك البوابة على محرك بحث لتمكين المستخدمين من الدخول، ومن خلال تسجيل الدخول يمكنك رفع صور لأطفالهم للتعرف عليهم في حالة المطابقة.

فيما أشادت الإعلامية لميس سلامة، من خلال البرنامج بالمبادرة، حيث إنها ستساهم في حل القضية والحد من انتشارها، كما نادت بدعم المبادرة بكل قوة، نظرًا إلى أن فقد طفل من الأسرة قد يتسبب في تدمير الأسرة بالكامل.