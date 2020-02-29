شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدعو الهند إلى تغليب قيم المواطنة ومبادئ العيش المشترك واحتواء الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الأزهر الشريف عن قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد، والذي يقر منح الجنسية للمهاجرين من 3 دول (أفغانستان، بنجلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام ٢٠١٥، وما شهدته الهند خلال الأيام الماضية من موجة من العنف الطائفي شهدت الاعتداء على بعض المساجد والمقدسات الدينية، وأودت بحياة ما يزيد عن ٤٠ شخصا.

وقال الأزهر الشريف في بيان، السبت، إنه يجدد دعوته التي سبق وأن أطلقها من قبل بضرورة تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع، ونبذ كل أشكال التمييز الديني والعنصري، معربًا عن ثقته في القدرة على الوصول إلى حلول مرضية حال تغليب ثقافة الحوار ومبادئ العيش المشترك.

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وأشار إلى أن المسلمين في الهند يمثلون ثاني أكبر تجمع للمسلمين حول العالم، وطرفًا أساسيًا فيما شهدته الهند من تطور في شتى المجالات على مر العصور.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين، وأن يسود السلام ويعم الخير حيثما وجد الإنسان أيا كان انتماؤه، وكيفما كانت عقيدته ومذهبه.

جدير بالذكر أن الأزهر كان قد أصدر بيانا في يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، حذر فيه من تداعيات إقصاء المسلمين من قانون الجنسية الهندي الجديد مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وأشار إلى أن هذا التمييز الديني مستغرب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر.