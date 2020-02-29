شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقده محطة ماسبيرو بالخط الثالث للمترو، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعمال تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات، حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ في المحطتين.

وأكد على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، وأن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أهمية هذه المرحلة حيث إنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة. وتفقد وزير النقل مصنع الكمر (الحلقات الخرسانية) الخاص بالمشروع، وذلك في منطقة أبورواش.

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ محطتي الزمالك والكيت كات بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو