شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطويره بـ500 ألف جنيه.. «عاشور» يفتتح مقر نقابة «محامين بلبيس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، السبت، التجديدات التي شهدها مقر نقابة المحامين بمدينة بلبيس، بتكلفة بلغت حوالى ٥٠٠ ألف جنيه، بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء النقابة الفرعية بمحافظة الشرقية.

وقال عبدالهادي أبوستيت، نقيب المحامين بلبيس، وكيل نقابة جنوب الشرقية، إنه تم افتتاح نقابة بلبيس بمقر مجمع المحاكم بمدينة بلبيس عام ٢٠٠٧، عقب نقل المقر من موقعه السابق بالمحكمة القديمة بوسط المدينة، مشيرا إلى أنه تم عمل تجديدات شاملة بالمقر الحالي للنقابة من كلفة النقابة العامة بالتنسيق مع عادل عفيفي، عضو النقابة العامة عن جنوب الشرقية، مشيرا إلى تمت دعوة النقيب العام لحضور افتتاح مقر النقابة بعد التجديدات التي شهدتها مؤخرا.

وطالب «أبوستيت» خلال استقباله للنقيب العام زيادة نسبة المعاش ومساواة المحامي المحال للمعاش بالمحامي الذي يتوفاه الله أو المصاب بعجز في معاش الدفعة الواحدة. ومن المقرر حضور سامح عاشور، النقيب العام، ظهر اليوم، مؤتمرا دعائيا له في مدينة فاقوس.