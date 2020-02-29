شكرا لقرائتكم خبر عن «المرصد السوري»: مقتل 10 من «حزب الله» في سراقب بريف إدلب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قياديون، وذلك خلال المعارك الدائرة في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب بين القوات السورية وفصائل المعارضة.
وذكر المرصد- في بيان على موقعه الرسمي- أن المعارك تتواصل في محيط سراقب، في الوقت الذي تم فيه رصد حشود عسكرية لقوات حزب الله في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي.
وكانت روسيا قد حذرت تركيا من توسيع عملياتها الحربية في سوريا، وكشفت عن تحريك فرقاطتين محملتين بصواريخ كروز باتجاه السواحل السورية.
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