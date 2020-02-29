"بخرطوم وحبال".. كشف غموض مقتل شاب على يد عمه بالسيدة زينب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تلقى قسم السیدة زینب، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعینة بشارع القصر العیني، بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع القصر العیني دائرة القسم.

بالانتقال والفحص عثر على جثة مجھولة الھویة، لشخص في العقد الثاني من العمر، یرتدي ملابسه كاملة، مسجاة على ظھرھا بمحل البلاغ، وبھا إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعثر بحوزته على متعلقات شخصیة عبارة عن "2 أسورة معصم -حظاظة-، سلسلة فضیة، دبلة فضیة، مفتاح معدني" وتم نقلھا لمشرحة النیابة بزینھم.

وعقب نشر أوصاف الجثة وفحص المترددین على مشرحة النیابة، أمكن تحدید والدة المجني علیه وتبین أنھا تدعى "م. أ" ربة منزل، وبسؤالھا أقرت بتعرفھا على الجثة، وأقرت بأنھا لنجلھا المدعو "ن. م" عامل ومقیم طرف عمه "ع. ع" فرارجي، والسابق اتھامه في قضیتین -مخدرات، اغتصاب- آخرھما 24712 لسنة 2010م الجیزة / جیزة "اغتصاب" لسابقة انفصالھا عن والده المقید الحریة على ذمة قضیة بلطجة، وزواجھا من آخر ونفت علمھا بملابسات وفاته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهم.

Advertisements

وبتكثیف التحریات تحت إشراف العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقیق والد المجني علیه "ع. ع"، وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافه بمأموریة بالتنسیق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجیزة، أسفرت عن ضبطه.

وبمواجھته أمام اللواء أيمن صلاح، مفتش الأمن العام بالقاهرة، أقر بأن نظراً لتضرر قاطني المنطقة سكنه من قیام المجني علیه بارتكاب العدید من وقائع السرقات بذات المنطقة وآخرھا سرقة دراجة ھوائیة من أحد سكان المنطقة بأسلوب المغافلة؛ فقام باحتجازه بالشقة وتوثیقه باستخدام حبل والتعدي علیه بالضرب باستخدام خرطوم بلاستیك محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأدیبه؛ وأثناء ذلك شعر المجني علیه بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقه "س. د" عامل، واصطحباه بدراجة بخاریة ملك والد المجني علیه في محاولة لإسعافه بمستشفى القصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاته فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار.

وقد تم بإرشاد المتھم ضبط الأخیر، وبمواجھته بما جاء بأقوال عمه المتھم الأول أیدھا، وأقر باقتصار دوره على مساعدة المتھم الأول في التخلص من جثة المجني علیه والاتفاق فیما بینھما على اختلاق روایة ھروبه من مسكنھم.

وبالانتقال للشقة محل الواقعة، تم ضبط "ملابس داخلیة وحذاء خاصین بالمجني، ودراجة بخاریة ماركة بوكسر سوداء اللون بدون لوحات معدنیة، حبل، خرطوم بلاستیك والمستخدمين في ارتكاب الواقعة".

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء باسم الشعراوي، مدير قطاع الغرب، والعميد محمد مصطفى، مأمور قسم السيدة زينب، إلى النيابة العامة.