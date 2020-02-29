ضبط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 93 حكم في حملة أمنية بأسيوط خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، حملة مكبرة استهدفت دائرة مركز الفتح بأسيوط، لضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والهاربين من تنفيذ الأحكام، وما يترتب عليه من تداعيات أمنية تؤثر على حالة الأمن العام.

أسفرت الحملة خلال الـ 24ساعة الأخيرة، عن ضبط 5 قطع سلاح ناري " 2 بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش" بحوزة 5 متهمين، وتنفيذ 93 حكم "حكم جناية - 92 حكم جزئي ومستأنف" بإجمالي مبالغ 3400 جنيه، وضبط قضية مخدرات "إتجار".

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة على حدا، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.