ضبط 650 طفاية حريق غير مطابقة للمواصفات بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، من ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات، داخل إحدى الورش غير المرخصة بالبحيرة.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة قامت بها إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه؛ حفاظاً على صحة المواطنين، وكذا ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 650 طفاية حريق منتج نهائي - مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات، بحوزة مالك ورشة غير مرخصة لتصنيع طفايات الحريق، بقرية السيد فهمي دائرة مركز شرطة الدلنجات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.