ضبط المتهمين بسرقة سيارة مسجل خطر بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة سيارة، مسجل خطر، بسبب خلافات مالیة بینهم، بمنطقة مصر القديمة.

تلقى المقدم إسلام عبدالعال، رئيس مباحث قسم شرطة مصر القدیمة، بلاغاً من "م. ر"، طالب، بقیام 3 أشخاص "أدلى بأوصافهم التقریبیة"، بسرقة السیارة رقم (ن ص ھـ 461) ماركة مرسیدس مودیل 2015م بیضاء اللون، "ملك والده"، "ر. ق. م"، 48 سنة، مسجل خطر فرض سیطره تحت رقم 4381 فئة "أ" والسابق اتھامه في 14 قضیة من أمام العقار سكنه كرھاً عنه، تحت تھدید سلاح أبیض "مطواة" كان بحوزة أحدھم ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، ومن خلال الاستعانة بالتقنیات الحدیثة، وفحص كامیرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كل من، "ب. ع" 46 سنة، مندوب مبیعات، و"م. ع"، 36 سنة، ساعاتي، و"أ. ا" ، 33 سنة، صاحب مغسلة.

وعقب تقنین الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن ترددھم تمكن الرواد أحمد رضوان، وإبراهيم كرم، ومحمد عاطف، ومحمود كمال، وإسلام طه، ورامي عبد العال، ضباط مباحث القسم وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبطھم، وبحوزة الثالث سلاح أبیض "مطواة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالتحریات أیدوھا، وأقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالیة بینه ووالد المبلغ "مالك السیارة" خطط لارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقي المتھمین وفي سبیل ذلك قاموا بالتوجه لمسكن المبلغ، وتمكنوا من استدراجه أمام العقار سكنه بدعوى تغییر مكان تواجد السیارة المستولى علیھا، واستولوا منه على السیارة كرھاً عنه تحت تھدید السلاح المضبوط بحوزة المتھم الثالث ولاذوا بالفرار، وبمواجھة المتھمين الثاني والثالث بما جاء بأقوال الأول أیداھا، وتم بإرشادھما ضبط السیارة المستولى علیھا بمكان إخفائھا بالمغسلة ملك المتھم الثالث، وباستدعاء المبلغ تعرف على المتھمین، واتھمھم بسرقته بالإكراه.

تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والنقيب عماد صادق، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.