الداخلية: ضبط 197 قطعة سلاح وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت الحملات في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من وضبط 197قطعة سلاح ناري، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 85512 حكم قضائي متنوع.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 3 حوادث متنوعة، وضبط 260 قضية مخدرات بحوزة 274 متهم، وضبط 57 متهم، في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين.
كما تم فحص 136 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (12) منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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