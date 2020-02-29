البيئة: عقد ورشة عمل حول "أساليب الرصد والتقييم لإدارة المخلفات الصلبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة ورشة العمل التدريبية حول "أساليب الرصد والتقييم لنظام إدارة المخلفات الصلبة" على مدار يومين فى الفترة من 26-27 فبراير 2020 وذلك بالتعاون مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة التعاون الدولى الألمانى giz وبحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمدير التنفيذي للبرنامج الوطني وممثلي جهاز المخلفات والفروع الإقليمية للوزارة من العاملين بإدارات المخلفات.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التدريبية التي وجهت بتنفيذها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى إطار خطة عمل البرنامج الوطنى للمخلفات، حيث أكدت الوزيرة على أن الفروع الإقليمية هى أذرع الوزارة التنفيذية فى المحافظات لذا فإن تنظيم مثل هذه الدورات يقدم تصور معرفي شامل ومجموعة من التجارب التطبيقية لدعم الخبرات وتنفيذ منظومة فعالة ومتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.​