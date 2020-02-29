أخبار مصر | "الوفد" يجهز تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يجهز تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت لجنة الرياضة بحزب الوفد، أنها بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة لتقديمها للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقه، وخاصة الشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون مكملة للمواد ٨٦،٨٧،٨٨،٨٩،٩٠،٩١،٩٢،٩٣ الخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب.
ويأتي ذلك بعد تكرار ظاهرة التعصب الجماهيري التي انتشرت مؤخرًا على الساحة الرياضية.
وطالبت اللجنة، في بيان لها اليوم السبت، جميع العاملين في المجال الرياضي بضرورة نبذ العنف والتعصب الرياضي خاصة بعد تنامي الظاهرة، ودعت اللجنة وسائل الإعلام خاصة الإعلام الرياضي لتبني أخلاقيات المهنة، حفاظًا على الوطن.
كما دعت مجالس إدارات الأندية الرياضية للتخلي عن التعصب والالتزام بالروح الرياضية والتنافس الشريف، ووجهت الدعوة إلى وزارة الشباب والرياضة بضرورة تبني الاتحادات الرياضية والأندية السلوك الاخلاقي لتنظيم العلاقة فيما بين الأندية وبعضها البعض.
اللجنة دعت الجماهير للإقبال على حضور مباريات البطولة الافريقية والالتزام بالتشجيع المثالي ونبذ العنف والتعصب كما دعت المتخصصين لوضع روشته عاجلة لمعالجة أثار التعصب والعنف وإحياء الثقافة الرياضية وتقبل الهزيمة.
وحذرت اللجنة من محاولات خارجية لنشر التعصب والعنف بين الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت الجماهير إلى اليقظة من هذه المحاولات الخبيثة، وناشدت الجميع الا يسمح بأي تدخلات خارجية للتفرقة بينهم والتمسك بوحدة الشعب المصري.