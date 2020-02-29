أخبار مصر | "الوفد" يجهز تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوفد" يجهز تشريعا لمواجهة التعصب الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الرياضة بحزب الوفد، أنها بصدد التقدم بتعديلات على مواد قانون الرياضة لتقديمها للجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقه، وخاصة الشغب الجماهيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون مكملة للمواد ٨٦،٨٧،٨٨،٨٩،٩٠،٩١،٩٢،٩٣ الخاصة بالعقوبات في حالة الشغب داخل الملاعب.

ويأتي ذلك بعد تكرار ظاهرة التعصب الجماهيري التي انتشرت مؤخرًا على الساحة الرياضية.