أخبار مصر | مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقترح برلماني بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، مقترحًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والصحة، بوضع استراتيجية عربية موحدة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد انتشاره في عدد من الدول العربية.

وقالت النائبة، إن استمرار تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في عدد من الدول العربية بالارتفاع، تزامنًا مع تزايد عدد المصابين حول العالم، أصبح لزامًا وضروويًا على الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الصحة العرب، اتخاذ لإجراءات صارمة لمواجهة انتشار الفيروس إلى باقي الدول العربية التي لم يصل إليها بعد.

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وتابعت، كما أصبح لزامًا تعزيز التعاون بين الدول العربية من أجل الاتفاق على تنفيذ إجراءات مشتركة للعمل على منع انتقال الفيروس، والعمل على تنسيق وتبادل المعلومات حول الفيروس.

ودعت مصر باعتبارها عضوًا في مجلس وزراء الصحة العرب، أن تتبني مقترحًا وعرضه على المجلس في أول اجتماع له، وهو الاتفاق على وضع استراتيجية عربية موحدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ولفتت إلى أنه تكمن أهميتها المقترح، في ظل ضعف الجهود والإمكانيات لدى بعض الدول العربية، فضلًا عن عدم قدرة بعض الحكومات العربية على إتخاذ إجراءات احترازية قوية