أخبار مصر | 'مودة' تطلق تدريباتها بمراكز شباب 7 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'مودة' تطلق تدريباتها بمراكز شباب 7 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"، بوزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، بمحافظة أسوان أولى فعالياته التدريبية لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت راندا فارس، مديرة المشروع، أن انطلاق التدريبات بمراكز الشباب يعد منعطفا مهما داخل البرنامج ويهدف إلى الوصول لقاعدة عريضة من المستهدفين على نحو موازٍ للعمل بالجامعات وإيصال الرسائل الخاصة بالبرنامج لهم.

وأشارت إلى انطلاق هذه التدريبات في نسختها الأولى خلال الفترة من 29 من فبراير الجاري وحتى 5 من مارس المقبل ستشمل 7 محافظات وهي (أسوان، الوادىالجديد، قنا، الأقصر، سوهاج، والبحر الأحمر، أسيوط) باستهداف 700 شاب. وأوضحت أن هذه التدريبات سيقدمها كوادر شبابية تم تدريبهم من خلال ورش عمل على الدليل التدريبي الخاص بالمشروع وإعدادهم كمدربين داخل مراكز الشباب. Advertisements

وتابعت أن التدريب سيتضمن ورش تفعالية حول تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسري والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق.

التدريبات ستتم بمحافظة أسوان بمركز شباب مدينة دراو يليها محافظة الأقصر بمركز شباب الزينية بحري بمحافظة الأقصر، يليها مركز شباب الترامسة محافظة قنا يليها مركز شباب نيدة بمحافظة سوهاج، يليها مركز شباب الميناء بمدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر، يليها مركز شباب مسرع بمحافظة أسيوط، يليها مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد. مشروع مودة والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، يهدف إلى الحفاظ على كيان الاسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 35 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية ومكلفي الخدمة العامة.