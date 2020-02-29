أخبار مصر | قبول دفعة أطباء للعمل بالقوات المسلحة

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الشروط العامة للقبول
أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.
وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).
ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين الحاصلات على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة في 30-6-2020، وأن لا يزيد للحاصلين الحاصلات على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 3062020.
ويصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.
كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2020.
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع من هنا، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (2) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2617788 02..