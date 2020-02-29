أخبار مصر | قبول دفعة أطباء للعمل بالقوات المسلحة

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صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على إعلان قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة الحاصلين والحاصلات على درجة الماجستير والدكتوراة في جميع التخصصات الطبية للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يوليو2020.

الشروط العامة للقبول



أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك.

وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح، وأن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبي العسكري العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الإختبار. وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتي تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف). Advertisements

أن يلتزم المرشح بارتداء الزي العسكري المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية. ويشترط للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان الحاصلين الحاصلات على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة في 30-6-2020، وأن لا يزيد للحاصلين الحاصلات على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 3062020.

وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس الماجستير الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز. ويصدر قرار وزاري بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات، كما يمنح الضابط المكلف بالصفه العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدني لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك، علما بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبري القبة اعتبارًا من يوم الأحد 1 مارس 2020.



ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع من هنا، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة (9) صباحًا حتى (2) مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم 2617788 02..