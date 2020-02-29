أخبار مصر | جامعة الأزهر تشارك في مشروعات الاتحاد الأوروبي البحثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تشارك في مشروعات الاتحاد الأوروبي البحثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك جامعة الأزهر في مشروعات الاتحاد الأوروبي البحثية، ضمن جهودها في إطار تعزيز مسارات التعاون الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الذي يتم التعاون فيه بين جامعة الأزهر والجامعات الإقليمية والدولية بما يخدم أهداف الجامعة ويتسق مع خطتها الاستراتجية والبحثية

وأوضح الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم منذ فترة إنشاء فريق عمل داخل الجامعة لكتابة المشاريع الدولية والمنافسة للحصول عليها لصالح الجامعة.

وقال وفقا لبيان المركز الإعلامي للجامعة، اليوم السبت: إن الفريق يتكون من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممثلين لقطاعات (الطب بنين وبنات، الصيدلة بنين وبنات، الهندسة بنين وبنات، العلوم بنين وبنات، التجارة بنين وبنات، التربية بنين وبنات، وقطاع الكليات الأصيلة الشرعية بنين وبنات).

وأضاف أنه تم الإعلان عن مشاريع وبرامج الإتحاد الأوروبي في اللقاءات والندوات التي عقدتها الجامعة في الفترات الماضية ودعوة جميع أعضاء هيئة التدريس للتقدم لتلك المشاريع الدولية المتميزة.

وتابع أن فرق العمل التي قمنا بتشكيلها، تولت كتابة المشاريع والتقدم بها للاتحاد الأوروبي حيث تكون الجامعة هي المنسقة الرئيسية لهذه المشاريع وهي من قامت باقتراح أفكارها وكتابتها، ومن ثم دعوة الجامعات الاوروبية والجامعات المصرية والعربية المختلفة للالتفاف حول الجامعة بمقترحاتها في المشاريع التي لم تتكرر أفكارها ومسمياتها من قبل في أي من الجامعات المصرية أو العربية والتي نالت استحسان جميع الجامعات المشاركة دوليًا ومحليا.

وبيّن الدكتور محمد منصور سعد، مسئول التعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي بجامعة الأزهر، أن الجامعة شاركت بأكبر عدد من المشاريع الدولية التابعة للاتحاد الأوروبي (الإيراسموس بلس) في برنامج بناء القدرات المؤسسية. Advertisements

ونوه بأنه تم للمرة الأولى رفع المشاريع البحثية باسم الجامعة مع العديد من الجامعات الأوروبية والمصرية المختلفة على موقع الاتحاد الأوروبي، هذا بجانب مشاركة الجامعة للمرة الأولى بعدد كبير من المشاريع الدولية الأخري مع العديد من الجامعات والمؤسسات الدولية والعربية والمصرية المختلفة.

ولفت إلى أن الجامعة شاركت أيضا هذه المرة بمشاريع دولية بفرع الجامعة بوجه قبلي.

كان من بين هذه المشاريع التي تقدمت بها الجامعة هذا العام لبرنامج الإيراسموس بلس ما يلي: مشروع عن العلاج المناعي، مشروع عن تقنيات الابتكار الافتراضية، مشروع عن ريادة الأعمال، مشروع عن رياض الأطفال، مشروع عن الصحة النفسية، مشروع عن التوعية الصحية.

كما ضمت المضاريع، مشروع عن النظام الإلكتروني لإدارة قطاع الدراسات العليا، ومشروع عن التكنولوجيا الحيوية للميكروبات البحرية وتغير المناخ، حيث تنافس الجامعة من خلال المشاريع التي تقدمت بها مع شركائها من الجامعات المختلفة على ما يقرب من 8 ملايين يورو تقريبا مما يعد إنجازا قويا لحصول الجامعة على دعم من هذه المشاريع تستطيع من خلالها تطوير البرامج والقدرات المؤسسية للجامعة.

وأشار "منصور" إلى أن فريق عمل الجامعة سيعمل في الفترة المقبلة، على زيادة فرص الجامعة من المشاريع الدولية ومشاريع الإتحاد الأوروبي بمختلف برامجه وأنواعه وذلك لما تستحقه الجامعة من التمثيل الدولي على المستويات العليا.

واستكمل أنه يتحقق ذلك من خلال منافستها علي هذه الفرص التي بدورها تساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الدولي للجامعة لتكون في مقدمة تصنيف الجامعات المصرية والعربية والدولية.