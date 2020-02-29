أخبار مصر | البحوث الإسلامية ينعي المفكر محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية ينعي المفكر محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ببالغ الأسى المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء الذي وافته المنية مساء أمس.

وأكد المجمع: أن المفكر الإسلامي أسهم بدور كبير في خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.