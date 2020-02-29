أخبار مصر | الأزهر يدعو الهند إلى تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يدعو الهند إلى تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأزهر الشريف عن قلقه البالغ تجاه ما تشهده الهند من تصعيدات بسبب قانون الجنسية الجديد، الذي يقر منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول: "أفغانستان، بنجلاديش، وباكستان"، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخولهم الهند قبل عام ٢٠١٥، وما شهدته الهند خلال الأيام الماضية من موجة من العنف الطائفي شهدت الاعتداء على بعض المساجد والمقدسات الدينية، وأودت بحياة ما يزيد عن ٤٠ شخصا.

وذكر الأزهر في بيان له الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، الذي حذر فيه من تداعيات إقصاء المسلمين من قانون الجنسية الهندي الجديد مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وأشار فيه إلى أن هذا التمييز الديني مستغرب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر.

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وكرر الأزهر دعوته بضرورة تغليب قيم المواطنة واحتواء الجميع، ونبذ كل أشكال التمييز الديني والعنصري، معربا عن ثقته في القدرة على الوصول إلى حلول مرضية حال تغليب ثقافة الحوار ومبادئ العيش المشترك.