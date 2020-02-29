أخبار مصر | تنبيه هام من التربية والتعليم للمدارس بشأن كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنبيه هام من التربية والتعليم للمدارس بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بالتربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة نبهت على فريق المتابعة بالمديريات التعليمية بعمل زيارات للمدارس على مستوى جمهورية مصر العربية للإطمئنان على صحة الطلاب.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن لا يوجد ظهور حالة كورونا داخل المدارس أو الإشتباه في ذلك.

وأكدت أنه هناك تعليمات مشددة على وجود الزائرة الصحية بالمدارس، بالإضافة إلى أن الطالب الذي يعاني من البرد لابد وأن يتم إعطاء غياب له حتى تتحسن حالته ويعود للمدرسة من جديد.

