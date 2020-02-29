مصر | ضبط عامل هارب من أحكام بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل هارب من أحكام بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط عامل هارب مطلوب التنفيذ عليه في أحكام صادرة ضده.

وحال استشعار العاطل الهارب، وصول القوات استعان بـ5 من العناصر الإجرامية -لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة- وقاوموا القوات وتعدوا عليهم بإلقاء الحجارة، ما نتج عنه إصابة عناصر من القوات.

وجاء ذلك في أثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، باستهداف عنصر إجرامي عامل ومقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام حبس جزئي "ضرب"، للتنفيذ عليه في الأحكام الصادرة ضده.

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