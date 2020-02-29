مصر | بعد سرقة 9 مساكن.. سقوط عصابة "كسر الكالون" في أكتوبر

وتخصص نشاط الفريق، في ارتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوب كسر الكالون، بإستخدام سيارة مستأجرة، متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، والرائد محمد غريب، معاون مباحث القسم، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وأسفرت عن ضبطهم حال استقلالهما السيارة المُشار إليها.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.