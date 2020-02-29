مصر | إحباط ترويج 62 ألف قطعة أدوات كهربائية في الهرم

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أحبط رجال مباحث التموين بالجيزة ترويج 62 ألف قطعة أدوات كهربائية، مهربة جمركيا ومحظور تداولها، بمنطقة الهرم.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الجيزة، إخطارًا، يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص"، دائرة قسم شرطة الهرم، لحيازته "62،400" ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركيًا بدون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلًا الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجاري على النيابة العامة لتولي التحقيقات.