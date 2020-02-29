مصر | حبس دجال 4 أيام لنصبه على المواطنين في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس دجال 4 أيام لنصبه على المواطنين في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس دجال، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لنصبه على المواطنين وممارسة أعمال الشعوزة، بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وفك السحر.

كشفت التحقيقات، أن الدجال يقوم بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة وإيهام المواطنين بقدرته على علاج الأمراض المستعصية وتسهيل حياتهم اليومية، وفك أعمال السحر عبر شبكة الإنترنت مقابل ٥ آلاف للجلسة.

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جاء بتحقيقات النيابة: أن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، تفيد قيام أحد الأفراد بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعلن من خلالها قدرته على العلاج الروحانى والقيام بأعمال السحر التي يستطيع من خلالها حل المشكلات العائلية وعلاج الأمراض النفسية والمستعصية نظير مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه للجلسة الواحدة.

وأضافت التحقيقات: أنه تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم، وتبين أنه يدعى "م. ع"، عاطل ويقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة وله محل إقامة آخر بمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم ضبط 2 هاتف محمول خاصين بالمتهم أحدهما محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، مجموعة من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

