مصر | "ميكروباص خبط موتوسيكل".. تفاصيل حادث طريق البدرشين

كشفت معاينة رجال المرور بالجيزة، اليوم السبت، عن تفاصيل وقوع حادث مروري عند مدخل قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين.

وتبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بسرعة زائدة بالطريق، تصادف قدوم دراجة نارية يستقلها شخصين، مما أسفر عن اصطدام الميكروباص بسيارة ملاكي، ثم اصطدمت بالدارجة النارية، ونتج عن الحادث مصرع أحد مستقلي الدراجة النارية وإصابة الآخر.

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وكانت ظهرت كثافات مرورية بطريق البدرشين، إثر وقوع حادث مروري عند مدخل قرية الطرفاية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وجار العمل على سحب الكثافة المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمدخل قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين، وجري نقله إلى أقرب مستشفى.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.