مصر | كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث سير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بطريق البدرشين إثر وقوع حادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية بطريق البدرشين، بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، إثر وقوع حادث مروري عند مدخل قرية الطرفاية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وجارٍ العمل على سحب الكثافة المرورية وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بمدخل قرية الطرفاية التابعة لمركز البدرشين، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى.

وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، لرفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات المرورية، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.