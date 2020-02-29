شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد ١٨٤ فدانًا من أراضي الدولة خلال الأسبوع الرابع للموجة ١٥ بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ازالة ٦٨٢ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، بمساحة ١٨٤ فدان و١٢ قيراط و61 سهم، بالإضافة إلى ٥١ الف مترًا على أرض أملاك دولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة. وذلك خلال الإسبوع الرابع من تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

وأوضح محافظ الشرقية، أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة شملت إزالة ٢٥٧ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة ٢٠ فدان و١٩ قيراط و١٢ سهم بمركز ديرب نجم، كما تم إزالة ١٤ حالة بمساحة ٧٠ فدان و١٢ قيراط بمركز الحسينية، وإزالة ٢١ حالات بمساحه ٣٥٦٠ متر مباني بمركز الإبراهيمية .

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وأضاف أنه تم تنفيذ قرار الإزالة لعدد ١٥١ حالة بمساحة ٢٨٣٥٠ متر مباني بمركز مشتول السوق، وإزالة حالتي تعدي بمساحة ٤٥ فدان، وحالة تعدي بمساحة ١٢٠ متر مربع بمركز بلبيس وإزالة٥٠ حالة تعدي بمساحة ٢٧ فدان و٨ قرارسط و١٥ سهم، بالإضافة إلى ازالة ١٩ حالة تعدى بمساحة ٣٣٨١ متر مربع بمركز فاقوس .

كما تنفيذ الإزالة لعدد ٤٤ حالة بمساحة ٢٠ فدان و١٣ قيراط و٢٠ أسهم أرض زراعية بمركز أولاد صقر، وتنفيذ قرار الإزالة لعدد ٢٦ حالة بمساحة ٨ قراريط و١٤ سهم، بالإضافة إلى ازالة ٧٣ حالة تعدى بمساحة ١٤٥٦٩بمركز أبوكبير وإزالة ٢٤ حالة تعدي على مساحه ١٠٥٥ متر مريع بمركز منيا القمح .

وأكد محافظ الشرقية أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وجهات الولاية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول، مشدداً على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.