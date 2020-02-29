شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار .. توقعات «الأرصاد» لطقس الأحد (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء وجود شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى، وعلى بعض المناطق على الوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ورياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «13– 21»، الإسكندرية «13– 20»، قنا «11- 24»، الأقصر «12- 25»، وأسوان «15 – 26».