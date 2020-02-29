شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة لجماهير الأهلي الواحدة ظهرًا قبل لقاء «صن داونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عزز رجال الأمن من تواجدها باستاد القاهرة لتأمين اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها، السادسة مساء السبت، باستاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ويفتح رجال الأمن أبواب الاستاد لاستقبال الجماهير التي يبلغ عددها 30 ألف شخص منذ الساعة الواحدة ظهراً، وحتى قرب بدء المباراة.

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وعقد المسؤولين اجتماعًا لبحث استعدادات المباراة، بحضور دكتور كريستين، مدير عام الأمن في الكاف من نيجيريا، ومحمد جرميده، مراقب المباراة من ليبيا، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بوجود رجال «الأفريقية للأمن والحراسة» لما يمتلكوه من خبرات كبيرة في عملية التأمين.

ومن جانبهم، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل حضور مباراة الفريق المهمة وصن داونز الجنوب أفريقي، حيث قرر المجلس الأهلاوي برئاسة محمود الخطيب حضور المباراة من الملعب لدعم الفريق ومؤازرته لتحقيق نتيجة جيدة في مباراة اليوم تُسهّل من مهمة الأحمر في لقاء العودة يوم 7 مارس المقبل في جنوب أفريقيا.

ويحرص محمود الخطيب على حضور التدريبات الأخيرة بشكل قوى لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات والمنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن قلعة الجزيرة منذ عام 2013، وقرر الخطيب رئاسة بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، حيث تطير البعثة الأهلاوية إلى جوهانسبرج في الحادية عشرة مساء غد، الأحد، لخوض المباراة المرتقبة.