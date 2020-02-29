شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان في القاهرة: افتتاح المتحف المصري الكبير سيصبح رمزًا جديدًا لـ«الصداقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الياباني في القاهرة، نوكي ماساكي، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيصبح رمزًا جديدًا من رموز الصداقة المصرية- اليابانية، مشيرا إلى أن بلاده قدمت حتى الآن ما يقرب من 800 مليون دولار أمريكي كمساعدات مالية للمشروعات ذات الصلة بالمتحف المصري، بالإضافة إلى التعاون الفني بما في ذلك حفظ وترميم القطع الأثرية.

وأضاف السفير، لدينا الكثير لنفعله في سبيل تحقيق الأهداف، بدايةً من مشروعات التعاون الاقتصادي، بما في ذلك المدارس المصرية- اليابانية والجامعة المصرية- اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، وقناطر ديروط، ومستشفى أبوالريش للأطفال، لافتا إلى أن العام الماضي كان عاما مميزًا للعلاقات المصرية- اليابانية، حيث كان لليابان شرف استضافة مؤتمرين دوليين مهمين، هما قمة أوساكا لمجموعة العشرين «20G»، ومؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية في إفريقيا «TICAD7»، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي اليابان مرتين خلال عام واحد، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي، وعقد الرئيس اجتماعات ثنائية مع رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو على هامش هذه الأحداث. وكانت فرصة سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. ونوه عن وجود حدثين مهمين هذا العام، أولهما تنظيم دورة الألعاب الأوليمبية والباراليمبية طوكيو 2020، والتي ستقام بدايةً من يوم 24 يوليو القادم.