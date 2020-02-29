شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية بمحطات المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث بدأ بمحطة مترو ماسبيرو، وتابع «الوزير» ماكينة الحفر العملاقة إيمنحوتب في المسافة من ماسبيرو للزمالك، ووجه بسرعة إنهاء أعمال الحفر طبقا للبرنامج الزمني للمشروع، مؤكدا أن الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 5.2 كم، ويشمل (4) محطات نفقية. كما تفقد وزير النقل محطة الزمالك المقرر وصول ماكينة الحفر إليها في أعياد 25 أبريل 2020، ثم تفقد محطة الكيت كات ومصنع إنتاج الكمر الخرساني التابع لشركة فينسي المنفذة للمشروع.

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وخلال الجولة أكد «الوزير» على ضرورة أن يتم تنفيذ كافة الأعمال في هذا المشروع الهام وفقا لقياسات الجودة العالية ودفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي.

يذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، وتشتمل على عدد (15) محطة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز، الجزء الأول ومخطط الانتهاء منه في نهاية 2021، والجزء الثانى مخطط افتتاحه في 2022، والجزء الثالث مخطط افتتاحه في 2023.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية على هامش الجولة، أهمية هذه المرحلة، حيث إنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثانى في محطتى العتبة وجامعة القاهرة، مضيفا أن أهمية الخط الثالث تنعكس في أنه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها وأن تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل تبلغ حوالى 97 مليار جنيه وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.