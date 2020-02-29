شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء موزعات كهرباء جهد متوسط فى ٣ مراكز بالشرقية بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إنشاء موزعات كهرباء الجهد المتوسط بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وديرب نجم، بتكلفة مالية 175 مليون جنيه، مؤكدا أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يساعد على تأمين الطاقة الكهربائية، وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية، وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر.

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وشدد محافظ الشرقية على رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة.

من جانبه، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أنه جار إنشاء موزعي كهرباء «أرض المحلج- الأوقاف» بمدينة الزقازيق بتكلفة 85 مليون جنيه، وموزع كهرباء منشأة صهبرو بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليونا، مشيرا إلى ان هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء، لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء 5 موزعات للجهد المتوسط، شملت «موزعي الشهداء وبردين الجديد بمركز الزقازيق- وموزع السدس بمركز الإبراهيمية- وموزع حانوت بمركز كفر صقر- وموزع أحمد حلمي بمركز فاقوس»، بإجمالي تكلفة مالية 220 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.