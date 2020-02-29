72% من القراء يتوقعون تصاعد الصراع داخل قنوات الإخوان بعد فضائح التمويلات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تصاعد الصراع داخل قنوات الإخوان بعد فضائح التمويلات، توقع غالبية القراء تصاعد الصراع داخل قنوات الإخوان بعد فضائح التمويلات. وتوقع 72% من القراء تصاعد الصراع داخل قنوات الإخوان بعد فضائح التمويلات، بينما استبد 28% من القراء تصاعد الصراع داخل قنوات الإخوان بعد فضائح التمويلات.



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