البيئة تشن حملات تفتيشية وأخرى لعوادم المركبات بالشرقية والفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة حملة مرورية لفحص عوادم السيارات بالفيوم بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للحد من مصادر التلوث وتحسين نوعية الهواء، حيث تم فحص عادم عدد ٣٢ سيارة وذلك بالطريق الساحلي الجنوبي لبحيرة قارون، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وتوعيتهم بضرورة ضبط عوادم مركباتهم للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عنها حفاظا على الصحة والبيئة.

كما شن فرع الشرقية حملة مرورية لفحص عوادم المركبات بمدينة الإسماعيلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور تم خلالها فحص عدد 101 سيارة ، تبين مطابقة عدد86 سيارة ومخالفة عدد 15 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل وزارة البيئة دورها الرقابي في التفتيش على المنشآت المختلفة، حيث قام فرع الشرقية بشن حملة تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة فى مجال صناعة الملابس والمنسوجات بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.