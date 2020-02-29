محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تزور بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة بورسعيد، برئاسة جورج إسحاق عضو المجلس وباحثي المجلس جمال بركات، نبيل شلبي، شيرين المصري، أيمن جلال، وأسامة عبد الرازق. جاء ذلك في إطار استراتيجية عمل المجلس للنهوض بالصحه والتعليم كركيزة أولية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل بها. وتهدف الزيارة الي التعرف على تجربة المحافظة فى مجال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد و متابعة الحق فى التعليم وأيضا تلقى شكاوي المواطنين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قومي حقوق الإنسان يتابع تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.