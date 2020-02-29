سمير فرج: المشير طنطاوي في منزله وبصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
قال اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، في تصريح خاص لمصراوي، إن المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بصحة جيدة ويتواجد في منزله الآن، ولا صحة لما يتردد من شائعات بشأت مرضه ودخوله مستشفى للعلاج.
يذكر أن المشير محمد حسين طنطاوى، تخرج في الدفعة 35 حربية، في الأول من إبريل 1956، تولى وزارة الدفاع عام 1991، ورقى إلى رتبة المشير في أكتوبر 1993، واستمر في منصبه حتى خروجه في أغسطس 2012.
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