الحكم في استئناف رئيس شركة مياه غازية على حبسه 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، الحكم في استئناف رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية على حبسه 3 سنوات، بتهمة التهرب الضريبي.

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق وأحمد القزاز.

كشفت التحقيقات، قيام رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا" للمشروبات، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على مبيعات تهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا.

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه وتغريمه 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.