أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء العالم بالغردقة "صور وفيديو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يلتقي سفراء العالم بالغردقة "صور وفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، سفراء وقناصل الدول الأجنبية بمصر، قبيل افتتاح متحف الغردقة، حيث تبادل معهم الحديث حول مستقبل السياحة المصرية.

وشهد اللقاء، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمستشار الإعلامي للوزارة نيفين العارف، وسفير دولة اليابان، وسفير دولة صربيا، وسفير دولة جورجيا، والمستشار الثقافي البلجيكي، وسفير دولة استراليا، و12 سفيرًا آخر.

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وتحدث الدكتور خالد العناني، مبرزًا مميزات متخف الغردقة أول متحف بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي مدينة ساحلية، حيث سيخاطب فئة جديدة من الزائر للمقصد المصري وهو السياحة الشاطئية.

ويقدم المتحف للسائح وجبة ثقافية للسائح في مدينة الغردقة، في ربط بين نوعي سياحة مختلفتين وهي السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.

وأشار الوزير إلى سلسلة افتتاحات أثرية قادمة سوف تجعل من المقصد السياحي المصري فريدًا عبر العالم، ومن هذه الافتتاحات، قصر البارون، ومنطقة سقارة والهرم المدرج، والمتحف المصري الكبير، ومتحف شرم الشيخ (جزئي)، ومتحف كفر الشيخ (جزئي)، ومتحف الحضارة (جزئي).