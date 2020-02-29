أخبار مصر | طلب إحاطة حول انتشار تجارة المنشطات والهرمونات بصالات الجيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة حول انتشار تجارة المنشطات والهرمونات بصالات الجيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول خطورة بعض صالات الجيم على صحة الشباب نتيجة توظيف مدربين غير متخصصين وتداول المنشطات والهرمونات المُضرة بين الشباب.

وأوضح مشهور، في بيان له اليوم السبت، أن أصحاب الصالات الرياضية لا يفكرون سوى في جمع الأموال واستقطاب العمالة الرخيصة، دون الالتفات إلى صحة المشتركين، مشيرا إلى أن آلاف الأشخاص أصيبوا في أجسادهم نتيجة التدريبات الخاطئة، حيث إن مدربي صالات الأجسام في مصر لا يملكون خبرات في هذه الرياضة، ولم يحصلوا على مؤهل متخصص في هذا العمل، ما يعود على المشتركين بالسلب على صحتهم.

وأشار إلى انتشار تجارة المنشطات غير المرخصة زعما بقدرتها على تكوين العضلات بسرعة فائقة، وهو ما يسبب مشكلات صحية كارثية للمتعاطين، وتشير الأبحاث العلمية إلى أن إدمان الرياضيين للمنشطات يتسبب في مشكلات عدة، كالتعرض للإصابات الناتجة من زيادة حمل التدريب وضعف جهاز المناعة، كما أن تناول المنشطات الرياضية والمكملات الغذائية والأدوية بطريقة غير صحية، ينتج عنها في كثير من الأحيان الإصابة بــ"الفشل الكبدي، أو الكلوي".

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وأضاف أن الدراسات النفسية الحديثة أشارت إلى أن الإكثار من تناول هذه العقاقير والمكملات الغذائية يؤدي إلى الانسحاب الاجتماعي والانشغال الزائد بالجسم والشعور بالكآبة والإحباط، بل والإصابة بالاكتئاب في بعض الأحيان، وفي أحيان أخري لا تأتي هذه العقاقير بثمارها وشكل الجسم المطلوب وحينها قد يصاب الإنسان بالحزن، وخيبة الأمل مما يؤثر في مزاجه النفسي العام، ويعمق شعوره بالحزن وهو ما أكده ظهور بعض الحالات التي توفت نفسيًا قبل أن تودي بحياتها إكلينيكيًا.

وأكد ضرورة أن يكون بالمراكز الصحية والجيم مشرفون من الأطباء والصيادلة ومدربين على قدر من العلم السليم، لعدم الإضرار باللاعبين أو المترددين على الجيم، وفي نفس الوقت على اللاعبين أن يراجعون الأطباء في كل ما يحصلون عليه لبناء العضلات.

وطالب النائب وزارة الصحة بالرقابة على صالات الجيم والعقاقير المتداولة بها من هرمونات ومكملات غذائية وغيره والتحقق من هويتها، وما إذا كانت مرخصة لدي الوزارة أم مجهولة المصدر، وعدم السماح للمدربين التعامل مع الأرواح دون رقابة، واصفًا ذلك بـ"انتحال صفة طبيب" وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.