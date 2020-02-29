أخبار مصر | عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مجلس الوزراء يكشف رسالة مصر لإثيوبيا بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مصر تتطلع أن تحذو السودان وإثيوبيا حذوها في قبول اتفاق سد النهضة

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، بيانًا اليوم السبت، بشأن مفاوضات سد النهضة، وتوقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، خلال اللقاء الذي عقد في واشنطن أمس الجمعة.

وجاء في نص البيان:

أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان على أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠ جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وأثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥. لقد اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها، بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث. Advertisements

وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية. وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده.